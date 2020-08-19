В Челябинской области будет по-осеннему холодно

Сыро, ветрено, промозгло: четверг, 20-е августа, в Челябинской области снова будет по-осеннему холодным и пасмурным. Солнце если и покажется, то ненадолго.

Согласно прогнозу челябинского Гидрометцентра, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, на севере региона пройдут небольшие (местами - умеренные) дожди. На юге области прогноз относительно осадков следующий: "местами небольшие дожди".

Ночью столбики термометров будут показывать пять-десять градусов тепла, днем воздух прогреется до +11,+16 градусов. Теплее всего будет жителям южной части региона, где обещают двадцать градусов выше нуля.

Ветер в четверг будет дуть западный, со скоростью 8-13 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 15-20-ти м/с.

В народе 20-е августа называют день Марины-Пимены. Как правило, именно в этот день на Руси заканчивался сбор малины. Кроме того, с 20-го августа аисты начинали подготовку у перелету. Существует примета: увидеть, как аисты собираются стаями и обучают пернатую молодежь, - к холодной осени.

Также считается, что если утреннее солнце в этот день будет красным, пойдет дождь; если паук покинет паутину - погода ухудшится.