В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти восемь тысяч жителей

В Челябинской области семь тысяч 938 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжают лечение на госпитальных базах и на дому, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 864 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 373 новых случая коронавируса, что на 0,3% меньше аналогичного показателя предыдущего дня. С начала пандемии лабораторно подтверждено 87 тысяч 201 случай ковида.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 22 пациентов с ковидом (днем ранее – 21). С начала пандемии умерло четыре тысячи 71 житель с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 812 человек -непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 279 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 280). С начала пандемии 75 тысяч 246 жителей сумели победить коварную болезнь.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.