В Челябинской области – прохладно, в субботу вероятны дожди

В предстоящие выходные, 30 сентября и первого октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу пройдут небольшие дожди, местами умеренные, в воскресенье – без осадков. Атмосферное давление повысится.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 4-9 градусов, в ночь на воскресенье – плюс 1-6 градусов, в ночь на понедельник – плюс 2-7 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 11-16 градусов, в воскресенье - плюс 12-17 градусов, в понедельник – плюс 13-18 градусов.

Ветер в ночь на субботу неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. В воскресенье - северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба, в воскресенье до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 30 сентября - Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь.

Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдается ясным и теплым. Наши предки подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

Именины в этот день: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.

По народному календарю первого октября – Арина Шиповница.

На Арину наблюдали за журавлями. Если они начинали улетать в теплые края, то на Покров ждали первых серьезных морозов. Если журавлей в этот день видно не было, то считалось, что до Артемьева дня ни одному морозу не бывать. Птицам, улетающим на юг, вслед кричали: «Колесом дорога!», — чтобы они по весне вернулись домой. Всего в народном календаре три праздника, посвященных Арине.

Наши предки так и говорили: «Три Арины в году живут». Первую Арину, апрельскую, называли «урви берега»; вторую, майскую, - «рассадница»; а третью - «шиповница» и «журавлиный лет». По этому дню судили о погоде на первое апреля. Также наблюдали: если бурьяны высоки - зимой будет много снега.

Именины в этот день: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.