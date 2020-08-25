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В Челябинской области сохраняется теплая, комфортная погода

Погода
Сегодня, 15:57
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области в среду, 26-го августа, сохранится теплая, комфортная погода.

Днем синоптики челябинского Гидрометцентра обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами пройдут небольшие дожди.

В дневное время воздух в регионе прогреется до +20,+25 градусов (ночью столбики термометров южноуральцев будут показывать 10-15 градусов тепла).

Ветер в среду ожидается западный и северо-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14-ти м/с.

По народным приметам, если 26-го августа туман стоит над лесом - будет много грибов; тихий ветер обещает хорошую погоду; ветреный день предвещает дождливый сентябрь; растущая красная луна появляется к дождю; если "рога" месяца направлены вниз - быть ненастью.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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