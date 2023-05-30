В Челябинской области в преддверии лета – аномальная жара

В последний день календарной весны, 31 мая, в Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Осадков синоптики не прогнозируют. Атмосферное давление выше нормы.

В отдельных районах - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинской области – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске столбик термометра подберется к отметке плюс 32-34 градуса, по области – плюс 31-36 градусов, в горах и низинах чуть прохладнее – плюс 28 градусов.

Ветер южной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение

суток оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в четыре часа 24 минуты, заход - в 21 час 22 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю 31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Именины в этот день: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан, Юлия.