В Челябинской области в пятницу днем снегопад прекратится, к ночи мороз усилится

В пятницу, 25 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью местами будет идти сильный и очень сильный снег, возможны метели. В южных районах отложение мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах гололедица, местами сильная. Днем снег прогнозируют лишь в отдельных районах. К вечеру температура воздуха существенно понизится, атмосферное давление повысится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 10-15 градусов, при прояснении – до минус 20 градусов. В ночь на субботу ожидается минус 24-29 градусов.

В дневные часы в Челябинске - минус 11-13 градусов, по области – минус 10-15 градусов.

Ветер северо-восточный, северный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в восемь часов 44 минуты, заход - в 16 часов 38 минут. Долгота светового дня – семь часов три минуты. Луна растущая.

По народному календарю 25 ноября - Иван Милостивый.

На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели - до самого Введения (4 декабря). «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», - говорили наши предки. Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились до наших дней: «Скатерть бела весь свет одела»; «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает - ковром устилает».

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.