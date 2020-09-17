В четверг в Челябинской области дожди и прохлада
В четверг, 17 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс девять градусов. Влажность воздуха 98%, Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.
Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 12-14 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, на юге – до плюс 17 градусов.
Ветер северный, северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы – 727 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.
Солнце взошло в 6 часов 29 минут, зайдет в 19 часов 7 минут. Долгота светового дня – 12 часов 38 минут. Новолуние.
По народному календарю 17 сентября - Неопалимая Купина.
В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину.
Именины в этот день: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.
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