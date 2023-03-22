В четверг в Челябинской области – преимущественно без осадков

В четверг, 23 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 6-8 градусов. По области – плюс 3-8 градусов.

Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 18 метров в секунду, днем до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в шесть часов 49 минут, заход – в 19 часов 13 минут. Долгота светового дня 12 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Василиса - вешней воды указательница.

Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. Смотрели также: «День туманом мглист - будет лен волокнист». А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину - не выжить зиму» (то есть год будет голодным). Как бы то ни было, весна уже наступала неизбежно, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».

Именины в этот день: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.