В четверг в Челябинской области сохранится прохладная погода
В четверг, 13-го августа, в Челябинской области сохранится прохладная погода.
Ночью термометры покажут +7,+12 градусов, днем потеплеет до +15,+20.
Как сообщает челябинский Гидрометцентр, в четверг будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди.
Ветер подует северо-восточный и восточный, порывы составят четыре-девять метров в секунду.
По народному календарю, 13-е августа - Евдокимов день (почитается память святого Евдокима Каппадокиянина - покровителя дома и семьи).
Существует ряд примет, с этим днем связанных, например: на полях много пчел - погода будет хорошей; день ветреный - зима окажется снежной; над лесом туман - много грибов; утренний туман быстро ушел - будет тепло; уж греется на солнышке - к скорому дождю.
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