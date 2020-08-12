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В четверг в Челябинской области сохранится прохладная погода

Погода
Сегодня, 13:39
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Автор: 
Евгения Александрова

В четверг, 13-го августа, в Челябинской области сохранится прохладная погода.

Ночью термометры покажут +7,+12 градусов, днем потеплеет до +15,+20.

Как сообщает челябинский Гидрометцентр, в четверг будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди.

Ветер подует северо-восточный и восточный, порывы составят четыре-девять метров в секунду.

По народному календарю, 13-е августа - Евдокимов день (почитается память святого Евдокима Каппадокиянина - покровителя дома и семьи).

Существует ряд примет, с этим днем связанных, например: на полях много пчел - погода будет хорошей; день ветреный - зима окажется снежной; над лесом туман - много грибов; утренний туман быстро ушел - будет тепло; уж греется на солнышке - к скорому дождю.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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