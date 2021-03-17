Снежный полигон в Челябинске становится все недоступнее для техники подрядчиков

В четверг в Челябинской области ветрено и без осадков

В четверг, 18 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, порывистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 6-11 градусов, в низинах – до минус 16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градуса. По области – от минус двух до плюс трех градусов, в низинах – до минус шести градусов.

Ветер юго-западный, южный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в семь часов три минуты, заход - в 19 часов три минуты. Долгота светового дня - 12 часов. Луна растущая.

По народному календарю – Конон Огородник.

На Конона полагалось возделывать огород даже в плохую погоду. Не зря этот угодник называется еще и Страдником. Наши предки учили своих детей: «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день - непременно огород будет добр, и овощу будет много».

Существовали и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня утренники - весенние морозы, что случаются до восхода солнца, - становились все легче. По народному поверью, после Конона их всегда бывает сорок.

Именины в этот день: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.