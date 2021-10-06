В четверг в Челябинской области ясно и тепло

В четверг, седьмого октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – от минус двух до плюс трех градусов, при прояснении – до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах – до плюс шести градусов.

Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 758 миллиметров ртутного столба, в течение суток давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 4 минуты, заход - в 18 часов 20 минут. Долгота светового дня - 11 часов 15 минут. Луна стареющая.

По народному календарю седьмого октября – Фекла Запрядальница.

С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. «День убегает лошадиным скаком», - говорили наши предки. Подмечали приметы. Если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето. В этот день в последний раз ходили за белыми грибами.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.