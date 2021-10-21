В четверг южноуральцев ждет снег, порывистый ветер, перепады давления

В ночь на четверг, 21 октября, в Челябинской области ожидается мокрый снег, снег, местами осадки сильные и очень сильные, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная. Днем - небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами до умеренных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – до минус двух градусов, по области – до минус пяти градусов, при прояснении – до минус 10 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 1-3 градуса, по области – плюс 1-6 градусов.

Ветер северный, северо-западный 8-13 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, ночью оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба мм, днем повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Солнце взошло в 7 часов 35 минут, зайдет в 17 часов 42 минуты. Долгота светового дня – 10 часов 7 минут. Полнолуние.

По народному календарю 21 октября - Трифон и Пелагея.

На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — приговаривали при этом.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.