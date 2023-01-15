В понедельник в Челябинской области – без осадков

В понедельник, 16 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске прогнозируется минус 10-12 градусов, по области – минус 9-14, на юге - минус 18-23 градуса.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 3-8 градусов. По области - минус 3-8градусов, в южных районах – минус 14 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 10 минут, заход – в 16 часов 58 минут. Долгота светового дня 7 часов 48 минут. Луна убывающая.

По народному календарю Гордеев день. Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.

Именины в этот день: Василий, Гордей, Ирина.