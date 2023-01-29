29.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 января (18+)
29.01.2023
Полпред УрФО Владимир Якушев встретился с мобилизованными и обсудил помощь ЛНР
28.01.2023
На трассе М-5 в Ашинском районе произошло массовое ДТП с пострадавшим
28.01.2023
ГИБДД Челябинска начала «охоту» на водителей
28.01.2023
Лауреат «Золотой лиры» Янис Грантс проведет творческую встречу с челябинцами
28.01.2023
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли пятеро молодых мужчин
В понедельник в Челябинской области – без осадков
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023