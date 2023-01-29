В понедельник в Челябинской области – без осадков

В понедельник, 30 января, в Челябинской области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, в ночные часы мороз усилится, утром местами туманы, изморозь. Атмосферное давление понизится и станет ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске- минус 18-20 градусов, по области – минус 15-20 градусов, в низинах столбик термометра опустится до отметки минус 24 градуса, в горах теплее – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативного значения на две единицы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 49 минут, заход - в 17 часов 26 минут. Долгота светового дня – 8 часов 37 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Антон-перезимник, Антонина-половина.

День Антона-перезимника называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина - зиме половина»), а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», - говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами - к метели.

Именины в этот день: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.