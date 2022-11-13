В понедельник в Челябинской области – мокрый снег, порывистый ветер и низкое давление

В понедельник, 14 ноября, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода на фоне очень низкого атмосферного давления. По всей территории пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные, в отдельных районах - гололедные явления, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус четырех до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске прогнозируют до плюс двух градусов, по области – от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем - 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 715 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 714 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 717 миллиметров ртутного столба, что на 25 единиц ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 23 минуты, зайдет в 16 часов 52 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 29 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 14 ноября - Кузьминки.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным - следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.