В понедельник в Челябинской области морозно, местами снег

В понедельник, 28 ноября, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, местами небольшой снег. В Челябинске - преимущественно без осадков. В отдельных районах прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Атмосферное давление значительно выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в восемь утра температура воздуха в Челябинске была минус 18 градусов, влажность воздуха - 77%, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.

Днем в Челябинске ожидается минус 15-17 градуса, по области – минус 12-17 градусов. В ночные часы – минус 8-13 градусов, при прояснении – до минус 1, на крайнем западе теплее – до минус девяти градусов.

Ветер восточной четверти 2-7 метров в секунду, отдельные порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление на 21 единицу выше нормы – 763 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 761 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 50 минут, зайдет в 16 часов 33 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 43 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 28 ноября - Гурьев день.

Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья. С этого дня начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым.

Именины в этот день: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.