В понедельник в Челябинской области жара чуть спадет

В понедельник, 15 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в юго-восточных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 9+11 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс - плюс 21-26 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 29 минуты, заход - в 20 часов 29 минут. Долгота светового дня - 15 часов. Луна убывающая.

По народному календарю 15 августа - Степан Сеновал.

На Степана особо обхаживали лошадей, поили их «через серебро». Для этого, искупав коня, приводили его к лесному ключу, бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили животное из шапки, куда тоже клали денежку. Также наблюдали за приметами погоды. Степанов день и несколько последующих дней считались указателями сентября: каковы они, таков и первый месяц осени будет.

Именины в этот день: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.