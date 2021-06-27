В понедельник в Челябинской области жара и местами дожди

В понедельник, 28 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы. В Челябинске – без осадков.

В южных и восточных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в крайних южных и юго-западных районах - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, ы нояь на понедельник в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в горах и низинах – плюс 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 28-30 градусов. По области – плюс 28-33 градуса, в горах – до плюс 25 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба. В течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 15 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня – 17 часов 23 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю, 28 июня, - День Фита.

Крестьяне в этот день примечали: «Дождь на Фита - плохо для жита». Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает - хлеб не вызревает». Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идет в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины.

Именины в этот день: Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор.