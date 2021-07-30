В пятницу в Челябинской области дожди, грозы и град

В пятницу, 30 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 19 градусов, влажность воздуха 397%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 20-25 градусов, на юге - плюс 26-31 градус.

Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 16-21 метр в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часов 57 минут, заход - в 21 час 2 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 5 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Марина с Лазарем.

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».

В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.

Именины в этот день: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.