В пятницу в Челябинской области – дожди, местами грозы, возможны ночные заморозки

В пятницу, 13 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные, возможны грозы. Ночью в отдельных районах - заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Днем ветер усилится, атмосферное давление упадет.

В крайних восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

Ветер южный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток понизится сразу на 11 единиц - до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 50 минут, заход - в 20 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 2 минуты. Луна растущая, в выходные – полнолуние.

По народному календарю 13 мая – Яков Теплый.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.