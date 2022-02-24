В пятницу в Челябинской области лишь местами ожидается снег

В пятницу, 25 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, днем плюсовые температуры, местами небольшой снег. В Челябинске - без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске - минус 8-10 градусов, по области – минус 5-10 градусов, в низинах - до минус 15 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс двух градусов, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер западной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление на одну единицу ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 57 минут, заход - в 18 часов 20 минут. Долгота светового дня - 10 часов 24 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Алексей Рыбный.

На Руси говорили, что на Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена - считалось, что так они дадут лучший урожай. Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) - будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее. По погоде примечали: чем холоднее на Алексея - тем теплее будет март.

Именины в этот день: Алексей, Антон, Евгений, Мария.