В пятницу в Челябинской области местами небольшой снег

В пятницу, 18 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, сохраняется ощутимый перепад температур, высокое атмосферное давление.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 20-22 градуса, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении – до минус 32 градусов, в северных районах области – минус 11-16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус 2-6 градусов, в низинах – до минус 11 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в семь часов три минуты, заход - в 19 часов три минуты. Долгота светового дня - 12 часов. Полнолуние.

По народному календарю 18 марта – Конон Огородник.

На Конона полагалось возделывать огород даже в плохую погоду. Не зря этот угодник называется еще и Страдником. Наши предки учили своих детей: «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день - непременно огород будет добр, и овощу будет много».

Существовали и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня утренники - весенние морозы, что случаются до восхода солнца, - становились все легче. По народному поверью, после Конона их всегда бывает сорок.

Именины в этот день: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.