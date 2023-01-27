В пятницу в Челябинской области - местами небольшой снег

В пятницу, 27 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в восемь утра в Челябинске было минус пять градусов, влажность воздуха 94%, безветренно.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают от минус одного до плюс одного градуса. По области – от минус одного до плюс четырех градусов, на юге региона – до минус семи градусов.

Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 51 минуту, заход - в 17 часов 23 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 28 минут. Луна растущая.

По народному календарю 27 января – Нина – обряды скотины.

Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем - это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег - ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света - наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру - метель.

Именины в этот день: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Исаакий, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва, Сергей, Степан,