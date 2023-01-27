27.01.2023
Проект детского загородного центра ММК завоевал награду национального конкурса
27.01.2023
На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами
27.01.2023
Голодать не придется: мэрия Челябинска таки подключилась к восстановлению горячего водоснабжения на Блюхера
27.01.2023
Челябинских водителей будут массово тормозить сотрудники ГИБДД
27.01.2023
Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО
27.01.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
В пятницу в Челябинской области - местами небольшой снег
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023