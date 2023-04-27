В пятницу в Челябинской области сохранится тепло, лишь на севере – прохладнее и дожди

В пятницу, 28 апреля, в Челябинской области местами ожидается по-летнему теплая и ветреная погода, в северных районах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Челябинске - преимущественно без осадков. Атмосферное давление ниже нормы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в низинах – до плюс одного градуса.

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 21-23 градуса, по области – плюс 20-25 градусов, в горных и северных районах прохладнее – до плюс 15 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в пять часов 19 минут, заход – в 20 часов 25 минут. Долгота светового дня - 15 часов шесть минут. Луна растущая.

По народному календарю 28 апреля – Пудов день.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.