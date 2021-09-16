В пятницу в Челябинской области – сырая, ветренная и прохладная погода

В пятницу, 17 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в горах до умеренных.

В южных районах местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, в восточных и северо-восточных районах - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – плюс 1-6 градусов.

В дневные часы синоптики прогнозируют в Челябинске плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, на юге – до плюс 14 градусов.

Ветер западный, северо-западный ночью 6-11 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В течение суток ожидаются перепады атмосферного давления. Вечером в четверг оно ниже нормы по 10 с небольшим единиц – 731 миллиметр ртутного столба, ночью давление понизится до 729 миллиметров ртутного столба, днем в пятницу повысится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 29 минут, зайдет в 19 часов 7 минут. Долгота светового дня – 12 часов 38 минут. Луна растущая

По народному календарю 17 сентября - Неопалимая Купина.

В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину.

Именины в этот день: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.