16.09.2021
Глава Челябинска оценила преображение уличного стадиона на Каслинской и двора на Свободы
16.09.2021
Наталья Котова проинспектировала ход строительства дороги по улице Наркома Малышева
16.09.2021
Коркинский ФОК посетили звёзды мирового спорта
16.09.2021
В Челябинске с 17 сентября жилой фонд начнут подключать к отоплению
16.09.2021
Владимир Мякуш: «Марафон талантов» для многих самодеятельных артистов Южного Урала стал стартом для большого творческого пути
16.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 сентября
В пятницу в Челябинской области – сырая, ветренная и прохладная погода
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021
Коркинское слияние произойдет не раньше 2022 года
14.09.2021
Старое «бабье лето» надолго не задержится в Челябинской области
14.09.2021