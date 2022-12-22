В пятницу в Челябинской области температура повысится, давление понизится, ветер усилится

В пятницу, 23 декабря, в Челябинской области существенное потепление, понижение атмосферного давления, усиление ветра. В большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах метели, гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 12-14 градусов, по области - минус 12-17 градусов, на крайнем западе – до минус семи градусов.

Днем столбик термометра преодолеет нулевую отметку: в Челябинске будет от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы 749 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что на две единицы ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 19 минут, зайдет в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня – 7 часов 8 минут. Новолуние.

По народному календарю 23 декабря отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале четвертого века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. Император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы подавить волнения христиан. Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру, а поскольку святой был отличным оратором, то ему удалось обратить к Христу многих язычников. Тогда император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. Ермоген, видя стойкость Мины во время пыток, и сам уверовал в Бога.

Именины в этот день: Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина, Анна, Татьяна.