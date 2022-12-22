22.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря (18+)
22.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ вернули юному трубачу возможность свободно дышать
22.12.2022
Комсомольский проспект снова сухой, вода вернулась в дома челябинцев
22.12.2022
МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в популярных мессенджерах
22.12.2022
Обновленный челябинский «Сокол» 23 декабря снова распахнет свои двери
22.12.2022
Участковый из Чебаркуля спас замерзающего водителя
В пятницу в Челябинской области температура повысится, давление понизится, ветер усилится
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022