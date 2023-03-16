В пятницу в Челябинской области – температурные качели и геомагнитные возмущения

В пятницу, 17 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется заметный перепад дневных и ночных температур. Небольшие геомагнитные возмущения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 7-9 градусов, по области – минус 7-12 градусов, в горах -до минус двух градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 7-12 градусов.

Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Восход солнца - в семь часов, заход - в 19 часов четыре минуты. Долгота светового дня - 12 часов три минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 17 марта – Герасим Грачевник.

В день Герасима прилетали с юга грачи. Интересно, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки. Наблюдательные люди знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

С грачами связаны и некоторые поговорки: «Грач на горе - так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет - скоро снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи «играют», будет погожий день; а если кричат - жди дождя.

Именины в этот день: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.