16.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта (18+)
16.03.2023
Школьники Еткульского района побывали на экскурсии в Госдуме РФ
16.03.2023
В Челябинске семьи беженцев создали свечи добра
16.03.2023
Скоков: Необходимо защитить людей и разработать новые стратегии борьбы c IT – преступниками
16.03.2023
Челябинцев приглашают на фестиваль адаптивных единоборств
16.03.2023
Последний показ премьерного спектакля про отношения в Челябинском театре современного танца
В пятницу в Челябинской области – температурные качели и геомагнитные возмущения
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023