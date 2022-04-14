В пятницу в Челябинской области тепло, ветрено и дождливо

В пятницу, 15 апреля, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, пройдут небольшие дожди, местами до умеренных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, при прояснении – до плюс одного градуса.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в горах прохладнее – до плюс 10 градусов.

Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в пять часов 50 минут, заход - в 19 часов 59 минут. Долгота светового дня - 14 часов девять минут. Луна растущая. В выходные – полнолуние.

По народному календарю 15 апреля - Тит Ледолом.

Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас.

Нередко день Тита приходится на период Великого Поста. Этим объясняется множество шуток, присказок и поговорок про Тита: «Наш Тит и в пост блудит»; «Пьяный Тит псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито».

Именины в этот день: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.