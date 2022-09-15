В пятницу в Челябинской области тепло, ветрено, на западе - дожди

В пятницу, 16 сентября, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, на крайнем западе - небольшие дожди. В Челябинске - преимущественно без осадков.

В отдельных районах сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске температура воздуха – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, при прояснении – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 16-21 градус, на крайнем юге региона воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что на две единицы меньше нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 25 минут, заход - в 19 часов 14 минут. Долгота светового дня - 12 часов 49 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 16 сентября – Домна Доброродная.

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев.

В это время также продолжалась уборка льна. Впрочем, с этим делом нужно было торопиться и завершить его до того, как начнутся обильные дожди и холода.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна (Доминика), Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.