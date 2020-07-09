В пятницу в Челябинской области вновь жара

В пятницу, 10 июля, в Челябинской области ожидается сильная жара со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов выше нормы. Осадков не прогнозируются.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу температура воздуха в Челябинске – плюс 18-20 градусов, по области – плюс 17-22 градуса, в низинах – до плюс 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 34-36 градусов, по области – плюс 32-37 градусов.

Ветер северо-западный, северный 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 25 минут, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня - 17 часов 8 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Самсон Сеногной.

Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона сенокос был в самом разгаре) намокает и загнивает. Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды — до самого бабьего лета. «На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили наши предки. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.

Именины в этот день: Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, Самсон.