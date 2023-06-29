29.06.2023
На 170 тысяч рублей обманули южноуральцев на сайте бесплатных объявлений
29.06.2023
На ЮУЖД торжественно открыли трудовой семестр студотрядов
29.06.2023
В Еткуле участники проекта «Навигаторы детства» подвели итоги учебного года
29.06.2023
Фольклорный ансамбль «Оберег» из Миасса ждут на этнофестивале
29.06.2023
Сезон Челябинского театра кукол закрывает «Дон Жуан»
29.06.2023
«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы
В пятницу в Челябинской области – жарко, местами дожди и грозы
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023