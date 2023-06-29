В пятницу в Челябинской области – жарко, местами дожди и грозы

В пятницу, 30 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в северной половине региона местами пройдут небольшие дожди, грозы. В Челябинске дождь и грозу прогнозируют лишь в ночные часы, а днем - без существенных осадков. В отдельных районах возможны туманы. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в низинах прохладнее – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, по области – плюс 25-30 градуса.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление на шесть единиц ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в четыре часа 15 минут, заход - в 21 час 40 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю 30 июня - Мануйло и Савелий. В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь - тем лучше будут нестись куры. Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.

Именины в этот день: Дина, Измаил, Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.