Дзюдоистка из Кунашака стала чемпионкой мира по борьбе на поясах

Выход на трамвайную остановку на площади Революции все еще закрыт

В Магнитогорске при столкновении двух трамваев пострадали девять человек

Олега Гербера назначили представителем ЗСО в федеральной комиссии и под него ввели новый комитет

В Челябинской области будут по-новому выбирать спикера Заксобрания и его замов

В среду снег обещают лишь в крайних северных районах Челябинской области

В среду, 16 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, ночью осадков не прогнозируют, днем в крайних северных районах возможен небольшой снег, местами изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 16-18 градусов, по области – минус 13-18 градусов, в низинах холоднее – до минус 23 градусов, в горных районах области теплее – минус 9-14 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 4-7 градусов, по области – минус 4-9 градусов, в крайних западных районах теплее – до минус одного градуса.

Ветер юго-западный 3- метров в секунду 8 , местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца в 9 часов 14 минут, закат - в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 10 минут. Новолуние.

По народному календарю 16 декабря Иван Молчальник.

Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. Тихо в это время было и в зимнем лесу - только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время - по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

Именины в этот день: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.