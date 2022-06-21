В среду в Челябинской области без осадков, на юге - жара

В среду, 22 июня, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, ночью местами пройдут небольшие дожди, днем – преимущественно без осадков.

В южной половине местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 12-14, по области – плюс 9-14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов. По области – плюс 20-25 градусов, на юге региона воздух прогреется до плюс 29 градусов.

Ветер западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно нормы – 724 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в четыре часа 14 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня – 17 часов 24 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 22 июня – Кириллин день.

В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду. Начинала поспевать земляника.

С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито». Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.