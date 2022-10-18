В среду в Челябинской области – дожди, местами с мокрым снегом

В среду, 19 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дождя, в ночные часы – с мокрым снегом, на крайнем западе до умеренных осадков, в отдельных районах - гололёдные явления.

В юго-восточных районах - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – от минус одного градуса до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов, по области – плюс 4-9 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью до 13 метров в секунду, днём до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится сразу на 11 единиц до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 30 минут, заход - в 17 часов 48 минут. Долгота светового дня - 10 часов 17 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 19 октября – Фомин день.

К Фомину дню подводили итоги года - определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому.

На Фому наблюдали приметы погоды. Безветренный день предвещал скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.

Именины в этот день: Архип, Иван, Макар, Никанор, Фома.