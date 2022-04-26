В среду в Челябинской области местами дожди и грозы

В среду, 27 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в северной половине местами небольшие дожди, возможны грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В южных и восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в низинах – до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба, что на две единицы ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 5 часов 23 минуты, заход - в 20 часов 23 минуты. Долгота светового дня - 15 часов. Луна убывающая.

По народному календарю 27 апреля – Мартын Лисогон. Лисогоном святого Мартина прозвали за то, что в народе верили: именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.

Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

Именины в этот день: Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин), Фома.