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В среду в Челябинской области местами небольшой снег

Погода
Сегодня, 17:26
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Автор: 
Любовь Юрина

Предстоящей ночью и в среду, 11 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в горах умеренный, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске подморозит до минус- 4-6 градусов, по области – минус 3-8 градусов, при прояснении до минус 12 градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов, по области – от плюс двух до минус трех градусов. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, ночью оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба, днем повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 17 минут, зайдет в 16 часов 58 минут. Долгота светового дня – 8 часов 41 минута. Луна растущая.

По народному календарю 11 ноября - Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.

С этого дня крестьяне в северных районах начинали стричь овец, в южных стрижка, напротив, заканчивалась. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки либо ткали теплые ткани для зимней одежды.

Именины в этот день: Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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