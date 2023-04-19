18.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)
18.04.2023
Власти Калининского района заявили на похитителей урн в полицию
18.04.2023
Южноуральские депутаты предлагают ужесточить ответственность за продажу вейпов подросткам
18.04.2023
Место силы: при челябинском «Атлете» открыли Центр гиревого спорта
18.04.2023
В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело факту отравления подростка вейпом
В среду в Челябинской области местами пройдет дождь
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023