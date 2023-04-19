В среду в Челябинской области местами пройдет дождь

В среду, 19 апреля, в Челябинской области переменная облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Челябинске – преимущественно без осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – от минус четырех до плюс одного градуса градусов, в горах и низинах – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 10-12 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, на юге области воздух прогреется до плюс 16 градусов.

Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в пять часов 42 минуты, заход - в 20 часов шесть минут. Долгота светового дня - 14 часов 24 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 19 апреля – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь». На Евтихия обычно зацветают яблони.

Именины в этот день: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков.