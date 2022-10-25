В среду в Челябинской области обещают снег

В среду, 26 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, на юге до умеренных, ночью на крайнем юге до сильных. В южных районах отложение мокрого снега и гололеда на провода и предметы, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – до минус пяти градусов, при прояснении – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс двух градуса, по области – от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 9 часов 47 минут. Новолуние.

По народному календарю 26 октября – Иверская.

На Иверскую русские люди обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей - эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.

Именины в этот день Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим, Фаддей.