25.10.2022
«Манекен» приглашает на экспериментальные постановки (16+)
25.10.2022
Прокуратура не позволила убийце ребенка из Троицка отделаться малым сроком
25.10.2022
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
25.10.2022
В подземных переходах на проспекте Ленина стало бело и светло
25.10.2022
После пожара в Карталинском районе на пепелище обнаружены два трупа
25.10.2022
Озерчане возмущены девочкой, которая издевалась над маленькой собачонкой
В среду в Челябинской области обещают снег
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022