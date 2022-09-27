В среду в Челябинской области осадков не обещают

В среду, 28 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. В большинстве районов прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В южной половине региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 2-4 градуса, в области – минус 1-6 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса, по области – плюс 1-6 градусов.

Ветер северный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 49 минут, заход - в 18 часов 40 минут. Долгота светового дня - 11 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 28 сентября - Никита Гусятник.

На Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных на лето. Дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел.

В этот день говорили: «Гуси летят - зимушку на хвосте тащат, снег несут», - и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Если гуси летели высоко - это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде - будет тепло.

Именины в этот день: Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.