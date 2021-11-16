В среду в Челябинской области сыро и ветрено

В среду, 17 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный снег, метель, утром в отдельных районах изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 8-13 градусов, на юге – до минус 16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус -6 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днём до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение ночи оно понизится на 10 единиц - до 733 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 30 минут, заход - в 16 часов 47 минут. Долгота светового дня - 8 часов 17 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Ерема - сиди дома.

Считалось также, что злые духи на Ерему стараются сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскаленного угля из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье. Более того, домашние просили: «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила».

Именины в этот день: Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон, Степан.