В среду в Челябинской области – тепло и без осадков

В среду, 21 сентября, в Челябинской области ожидается летняя теплая погода, преимущественно без осадков.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в низинах – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. По области – плюс 22-27 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, днём местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 37 минут, заход – в 18 часов 56 минут. Долгота светового дня 12 часов 19 минуты. Новолуние.

По народному календарю 21 сентября - Малая Пречистая, Оспожинки, Рождество Богородицы.

На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой. Именины в этот день: Георгий, Иван, Мария.