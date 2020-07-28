ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В среду в Челябинской области тепло и местами дожди

Погода
Сегодня, 14:35
Автор: 
Любовь Юрина

В среду, 29 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, при прояснениях – до плюс шести градусов, утром в отдельных районах возможны туманы.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-25 градусов, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, днём порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 53 минуты, заход - в 21 час 8 минут. Долгота светового дня - 16 часов 15 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Финогеев день.

Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. С жатвой связано множество пословиц, поговорок и примет, которые всп

В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда: любимая многими гречневая каша с грибами и луком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно, жаренная с грибами картошка. Лето неуклонно приближалось к осени, птицы переставали петь. «На Афиногена и пташка задумывается»; «Заря ходит — птичьи перья подбирает», — замечали люди.

Именины в этот день: Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
22.07.20 09:49
В среду в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы
21.07.20 10:06
Во вторник в Челябинской области ожидаются дожди и грозы
20.07.20 09:12
В понедельник в Челябинской области обещают сильные дожди, грозы, град
17.07.20 18:28
В выходные в Челябинской области жара, возможны дожди и грозы
17.07.20 09:51
В пятницу в Челябинской области жара, на крайнем западе - дожди
16.07.20 09:40
В четверг в Челябинской области сохраняется жара
15.07.20 09:22
В среду в Челябинской области – жара и без осадков
14.07.20 10:09
Во вторник в Челябинской области аномальная жара сохранится
12.07.20 23:34
В понедельник в Челябинской области жара, лишь на юге возможны дожди
10.07.20 21:46
В выходные в Челябинской области жара, местами дожди и грозы

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 13:07
Мусорная проблема в Челябинской области зашла в тупик: терсхема требует комплексного подхода
Общество
Сегодня, 12:04
Вице-спикер ЗСО Челябинской области госпитализирован с COVID-19 в Подмосковье
Новости
Сегодня, 14:04
Происшествия
Долги перед энергетиками обернулись для коммунальщиков Миасса уголовными делами
Сегодня, 13:49
Общество
Челябинцы все чаще отдают предпочтение искусственному интеллекту от «Интерсвязи»
Сегодня, 13:09
Происшествия
В Челябинской области возбуждено дело о сговоре на торгах по поставке детских конструкторов
Сегодня, 12:47
Федерация
В России задумались об обязательной регистрации собак
Сегодня, 12:06
Общество
«Ростелеком» осчастливил Интернетом еще 700 сельчан Челябинской области
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика