В среду в Челябинской области тепло и местами дожди

В среду, 29 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, при прояснениях – до плюс шести градусов, утром в отдельных районах возможны туманы.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-25 градусов, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, днём порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 53 минуты, заход - в 21 час 8 минут. Долгота светового дня - 16 часов 15 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Финогеев день.

Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. С жатвой связано множество пословиц, поговорок и примет, которые всп

В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда: любимая многими гречневая каша с грибами и луком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно, жаренная с грибами картошка. Лето неуклонно приближалось к осени, птицы переставали петь. «На Афиногена и пташка задумывается»; «Заря ходит — птичьи перья подбирает», — замечали люди.

Именины в этот день: Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.