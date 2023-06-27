В среду в Челябинской области – тепло, местами дожди

В среду, 28 июня, в Челябинской области ожидается теплая погода, лишь местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, при прояснении – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, по области – плюс 20-25 градусов.

Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление на девять единиц ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 15 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня – 17 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 28 июня - День Фита.

Крестьяне в этот день примечали: «Дождь на Фита - плохо для жита». Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает - хлеб не вызревает». Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идет в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины.

Именины в этот день: Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор.