В среду в Челябинской области – тепло, местами дожди

В среду, четвертого октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в горах ночью - до умеренных. В Челябинске - преимущественно без осадков.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 9+11 градусов, по области – плюс 6+11 градусов, при прояснении – до плюс трех градусов.

Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, по области – до плюс 14-19 градусов.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 7439 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в шесть часов 57 минут, зайдет в 18 часов 28 минут. Долгота светового дня – 11 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю четвертого октября – Кондрат да Ипат.

На Руси Кондрата да Ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом.

В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светт солнце, то зима будет холодной.

Именины в этот день: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр.