В среду в Челябинской области жарко и без осадков

В среду, 18 августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южной половине области местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в горах и низинах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 30-32 градуса. По области – плюс 29-34 градуса, в горах – плюс 27 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 33 минуты, заход - в 20 часов 21 минуту. Долгота светового дня - 14 часов 48 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Евстигней Житник.

В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Считалось, что это придает телу здоровье, а лицу — свежий вид. Связки лука развешивали и в комнатах — чтобы воздух очищался (как сейчас известно, лук является хорошим антисептиком). По дню Евстигнея судят о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее: на закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.

Именины в этот день: Викентий, Дарья, Евдокия (Авдотья), Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна.