В выходные в Челябинской области будет прохладно, дождливо и ветрено

В предстоящие выходные, седьмого и восьмого октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди, в воскресенье местами умеренные осадки. Геомагнитное поле неустойчивое.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 4-9 градусов, в ночь на воскресенье и на понедельник – плюс 3-8 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 12-17 градусов. В воскресенье температура воздуха понизится - плюс 9-14 градусов, в горах – до плюс пяти градусов. Ветер юго-западный, южный. В субботу - 3-8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду, в воскресенье ветер усилится - 5-10 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба, в воскресенье продолжит снижаться и достигнет 728 миллиметров ртутного столба. В ночь на субботу – геомагнитные возмущения, утром в субботу – слабая магнитная буря.

По народному календарю седьмого октября - Фекла Запрядальница.

С Феклы дни стремительно таяли, ночи темнели, а зори становились багряными. «День убегает лошадиным скаком», — говорили наши предки. Подмечали приметы. Если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето. В этот день в последний раз ходили за белыми грибами. Если удавалось набрать боровиков, их подавали на стол: жарили с картошкой или пекли пироги.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.

По народному календарю восьмого октября - Сергей Капустник, Курятник.

На Сергея судили об установлении зимы. Если наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.

Именины в этот день: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.