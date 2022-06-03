В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

В предстоящие выходные, четвертого и пятого июня, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В южной половине региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 7-12 градусов, в ночь на воскресенье и понедельник – плюс 6-11 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 16-21 градус, в воскресенье – плюс 17-22 градуса.

Ветер в субботу северо-западный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, в воскресенье - днем южной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье – 743 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю четвертого июня - Василиск.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами — ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали - страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».

Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.

Именины в этот день: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.

По народному календарю пятого июня - Левон Огуречник, Левон Конопляник.

На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.