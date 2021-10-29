В выходные в Челябинской области обещают осадки

В предстоящие выходные, 30 и 31 октября и, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в субботу – мокрый снег, в воскресенье – дождь, в ночные и утренние часы на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области минус 3-8 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов, на юге региона – до плюс одного градуса. В ночь на воскресенье – от минус трех до плюс двух градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу – до плюс пяти градусов, в воскресенье – плюс 3-8 градусов.

Ветер западный, юго-западный ночью 4-9 метров в секунду, в ночь на субботу местами порывы до 13 метров в секунду, днем в субботу 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в ночь на субботу оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 739 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление поднимется до 745 миллиметров ртутного столба, в понедельник вновь снизится. Геомагнитное поле спокойное

По народному календарю 30 октября– Осия Колесник.

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, нехитрый транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей. «На Осия колесо с осью до весны расстаются», — говорили крестьяне, убирая телегу и доставая сани, благо зимний путь к этому времени во многих районах уже устанавливался. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия, Сергей, Юлиан.

По народному календарю 31 октября - Луков день.

Наблюдали в этот день за приметами: если листья с вишни еще не опали — снег долго не ляжет.

Именины в этот день: Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.