В выходные в Челябинской области осадков не ожидается

В предстоящие выходные, седьмого и восьмого августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В южных районах местами сохраняется, а в восточных и северо-восточных районах прогнозируется высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области – плюс 10-15 градусов, в горах и низинах – до плюс шести градусов, в ночь на воскресенье и понедельник – плюс 7-13 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 19-24 градуса, на юге – до плюс 28 градусов. В воскресенье немного потеплеет – плюс 21-26 градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-10 метров в секунду, местами порывы в субботу будут достигать до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба, в воскресенье продолжит расти и к понедельнику достигнет 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю седьмого августа - Анна Летняя.

Анна, хотя и носила прозвище Летней, считалась зимоуказательницей. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Также подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря». В то же время светлый и теплый день предвещал холодную зиму, а дождливый – снежную и теплую. Наблюдали и за муравьями: если они начинают резко увеличивать муравейники, следовало ждать холодной зимы.

Именины в этот день: Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.

По народному календарю восьмого августа - Ермолаев день.

На Руси на Ермолая, как правило, выпадал теплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. «Ермолай - хлеб прибирай», - говорили наши предки. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя - нужно было дождаться Яблочного Спаса.

Считалось, что на Ермолая «осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают». Или, как говорили знающие люди, «утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает, а в полдень рождается в травах целительная сила». В этот день знахари выходили в леса и луга — запасти лечебные травы.

Именины в этот день: Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.