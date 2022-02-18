В выходные в Челябинской области перепады температур и местами снег 

В предстоящие выходные, 19 и 20 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, существенные перепады температур, падение атмосферного давления. В субботу - преимущественно без осадков, местами изморозь, ночью и утром туманы. В воскресенье – местами небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 15-20 градусов, в низинах – минус 24-29 градусов, в горах – минус 10 градусов. В ночь на воскресенье - минус 13-18 градусов, в низинах – минус 23-28 градусов, в горах – минус восемь градусов. Ночь на понедельник будет гораздо теплее – минус 3-8 градусов, лишь на юге – до минус 13 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 11 градусов, в горах – до плюс четырех градусов. В воскресенье в северной половине области – от минус четырех до плюс одного градуса, в южной - минус 3-8 градусов.

Ветер южный 4-9 метров в секунду, днем в воскресенье порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение выходных оно будет снижаться и к понедельнику достигнет 736 миллиметров ртутного столба, что на шесть единиц выше нормы. Геомагнитное поле спокойное.

В народном календаре 19 февраля – Вукол Телятник, Жуколы.

Существовали особые приметы на погоду. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.

По народному календарю 20 февраля - День Луки, Могущница. Следили на Луку за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление - зимний гром - в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Лука, Петр.